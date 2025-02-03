鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股SIRI-US的目標價調降至22.5元，幅度約4.26%
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 22:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對星XM控股(SIRI-US)提出目標價估值：中位數由23.5元下修至22.5元，調降幅度4.26%。其中最高估值32元，最低估值16元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予星XM控股評價：積極樂觀4位、保持中立6位、保守悲觀6位。
星XM控股今(3日)收盤價為24.01元。近5日股價上漲4.26%，標普指數下跌1%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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