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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司DASH-US的目標價調升至192元，幅度約4.86%

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 22:15


根據FactSet最新調查，共37位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)提出目標價估值：中位數由183.1元上修至192元，調升幅度4.86%。其中最高估值235元，最低估值150元。

綜合評級 - 共有47位分析師給予DoorDash公司評價：積極樂觀30位、保持中立17位、保守悲觀0位。

DoorDash公司今(3日)收盤價為188.83元。近5日股價上漲4.86%，標普指數下跌1%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DASH市場預估目標價

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