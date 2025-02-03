鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股PKX-US的目標價調降至68.76元，幅度約3.8%
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 22:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)提出目標價估值：中位數由71.48元下修至68.76元，調降幅度3.8%。其中最高估值126.09元，最低估值43.62元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予浦項鋼鐵控股評價：積極樂觀17位、保持中立1位、保守悲觀3位。
浦項鋼鐵控股今(3日)收盤價為44.52元。近5日股價下跌3.8%，標普指數下跌1%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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