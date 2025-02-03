鉅亨速報 - Factset 最新調查：A.O.史密斯AOS-US的目標價調降至75元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對A.O.史密斯(AOS-US)提出目標價估值：中位數由77.5元下修至75元，調降幅度3.23%。其中最高估值84元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予A.O.史密斯評價：積極樂觀6位、保持中立7位、保守悲觀1位。
A.O.史密斯今(3日)收盤價為67.3元。近5日股價下跌3.23%，標普指數下跌1%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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