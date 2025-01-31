鉅亨速報 - Factset 最新調查：A.O.史密斯AOS-US的目標價調降至80元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對A.O.史密斯(AOS-US)提出目標價估值：中位數由82.5元下修至80元，調降幅度3.03%。其中最高估值95元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予A.O.史密斯評價：積極樂觀6位、保持中立7位、保守悲觀1位。
A.O.史密斯今(31日)收盤價為67.39元。近5日股價下跌3.03%，標普指數下跌0.78%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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