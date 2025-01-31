鉅亨速報 - Factset 最新調查：A.O.史密斯(AOS-US)EPS預估下修至3.78元，預估目標價為80.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對A.O.史密斯(AOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.02元下修至3.78元，其中最高估值4.19元，最低估值3.65元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.19(4.19)
|4.67
|4.6
|4.98
|最低值
|3.65(3.88)
|4.04
|4.35
|4.98
|平均值
|3.87(4.02)
|4.25
|4.46
|4.98
|中位數
|3.78(4.02)
|4.21
|4.45
|4.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|41.25億
|44.07億
|42.00億
|43.12億
|最低值
|37.79億
|39.23億
|40.28億
|43.12億
|平均值
|39.02億
|40.80億
|41.31億
|43.12億
|中位數
|38.64億
|40.24億
|41.49億
|43.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.14
|3.05
|1.52
|3.71
|--
|營業收入
|28.95億
|35.39億
|37.54億
|38.53億
|38.18億
詳細資訊請看美股內頁：
A.O.史密斯(AOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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