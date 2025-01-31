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鉅亨速報 - Factset 最新調查：A.O.史密斯(AOS-US)EPS預估下修至3.78元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對A.O.史密斯(AOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.02元下修至3.78元，其中最高估值4.19元，最低估值3.65元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.19(4.19)4.674.64.98
最低值3.65(3.88)4.044.354.98
平均值3.87(4.02)4.254.464.98
中位數3.78(4.02)4.214.454.98

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值41.25億44.07億42.00億43.12億
最低值37.79億39.23億40.28億43.12億
平均值39.02億40.80億41.31億43.12億
中位數38.64億40.24億41.49億43.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.143.051.523.71--
營業收入28.95億35.39億37.54億38.53億38.18億

詳細資訊請看美股內頁：
A.O.史密斯(AOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAOS

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