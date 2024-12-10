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鉅亨速報 - Factset 最新調查：A.O.史密斯AOS-US的目標價調降至81元，幅度約4.71%

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 06:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對A.O.史密斯(AOS-US)提出目標價估值：中位數由85元下修至81元，調降幅度4.71%。其中最高估值95元，最低估值71元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予A.O.史密斯評價：積極樂觀5位、保持中立9位、保守悲觀1位。

A.O.史密斯今(10日)收盤價為73.89元。近5日股價下跌4.71%，標普指數上漲0.09%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AOS市場預估目標價

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