search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯PLD-US的目標價調升至132元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對普洛斯(PLD-US)提出目標價估值：中位數由128元上修至132元，調升幅度3.13%。其中最高估值150元，最低估值104元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予普洛斯評價：積極樂觀17位、保持中立7位、保守悲觀1位。

普洛斯今(3日)收盤價為119.25元。近5日股價上漲3.13%，標普指數下跌1%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股PLD市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
普洛斯119.25-1.16%

延伸閱讀


Empty