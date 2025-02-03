鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯PLD-US的目標價調升至132元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對普洛斯(PLD-US)提出目標價估值：中位數由128元上修至132元，調升幅度3.13%。其中最高估值150元，最低估值104元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予普洛斯評價：積極樂觀17位、保持中立7位、保守悲觀1位。
普洛斯今(3日)收盤價為119.25元。近5日股價上漲3.13%，標普指數下跌1%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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