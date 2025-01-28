鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估下修至2.76元，預估目標價為128.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.81元下修至2.76元，其中最高估值3.78元，最低估值2.6元，預估目標價為128.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.78(3.78)
|4.19
|3.88
|4.35
|最低值
|2.6(2.6)
|2.93
|3.86
|4.35
|平均值
|2.92(2.94)
|3.33
|3.87
|4.35
|中位數
|2.76(2.81)
|3.2
|3.87
|4.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|86.58億
|93.91億
|95.02億
|98.38億
|最低值
|78.82億
|82.42億
|88.25億
|98.38億
|平均值
|81.46億
|87.99億
|91.59億
|98.38億
|中位數
|80.81億
|87.60億
|91.49億
|98.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.97
|3.86
|4.15
|3.22
|4.02
|營業收入
|44.39億
|47.59億
|59.74億
|80.23億
|82.02億
詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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