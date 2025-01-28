search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估下修至2.76元，預估目標價為128.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.81元下修至2.76元，其中最高估值3.78元，最低估值2.6元，預估目標價為128.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.78(3.78)4.193.884.35
最低值2.6(2.6)2.933.864.35
平均值2.92(2.94)3.333.874.35
中位數2.76(2.81)3.23.874.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值86.58億93.91億95.02億98.38億
最低值78.82億82.42億88.25億98.38億
平均值81.46億87.99億91.59億98.38億
中位數80.81億87.60億91.49億98.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.973.864.153.224.02
營業收入44.39億47.59億59.74億80.23億82.02億

詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPLD

相關行情

台股首頁我要存股
普洛斯121.231.93%

延伸閱讀


Empty