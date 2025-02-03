鉅亨速報 - Factset 最新調查：富蘭克林資源BEN-US的目標價調升至20.5元，幅度約7.89%
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對富蘭克林資源(BEN-US)提出目標價估值：中位數由19元上修至20.5元，調升幅度7.89%。其中最高估值24元，最低估值17元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予富蘭克林資源評價：積極樂觀0位、保持中立10位、保守悲觀6位。
富蘭克林資源今(3日)收盤價為22.24元。近5日股價上漲7.89%，標普指數下跌1%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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