鉅亨速報 - Factset 最新調查：富蘭克林資源(BEN-US)EPS預估下修至2.29元，預估目標價為20.75元
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對富蘭克林資源(BEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.35元下修至2.29元，其中最高估值2.76元，最低估值2.13元，預估目標價為20.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.76(2.76)
|3.01
|3.21
|最低值
|2.13(2.13)
|2.29
|2.51
|平均值
|2.33(2.35)
|2.52
|2.8
|中位數
|2.29(2.35)
|2.49
|2.77
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|84.74億
|87.50億
|90.30億
|最低值
|65.10億
|67.36億
|70.78億
|平均值
|68.90億
|71.38億
|77.41億
|中位數
|66.42億
|69.03億
|71.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.59
|3.57
|2.53
|1.72
|0.85
|營業收入
|55.59億
|85.16億
|82.00億
|78.89億
|85.36億
詳細資訊請看美股內頁：
富蘭克林資源(BEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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