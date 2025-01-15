search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富蘭克林資源(BEN-US)EPS預估下修至2.25元，預估目標價為20.25元

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對富蘭克林資源(BEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.29元下修至2.25元，其中最高估值2.76元，最低估值2.13元，預估目標價為20.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.76(2.76)3.013.21
最低值2.13(2.13)2.152.51
平均值2.31(2.33)2.492.8
中位數2.25(2.29)2.482.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值84.74億87.50億90.30億
最低值65.10億67.36億70.78億
平均值68.69億71.17億77.41億
中位數66.27億68.19億71.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.593.572.531.720.85
營業收入55.59億85.16億82.00億78.89億85.36億

詳細資訊請看美股內頁：
富蘭克林資源(BEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBEN

相關行情

台股首頁我要存股
富蘭克林資源19.711.55%

延伸閱讀


Empty