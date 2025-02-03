search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：太平洋電力瓦斯PCG-US的目標價調降至22元，幅度約4.35%

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對太平洋電力瓦斯(PCG-US)提出目標價估值：中位數由23元下修至22元，調降幅度4.35%。其中最高估值26元，最低估值20元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予太平洋電力瓦斯評價：積極樂觀13位、保持中立6位、保守悲觀1位。

太平洋電力瓦斯今(3日)收盤價為15.65元。近5日股價下跌4.35%，標普指數下跌1%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股PCG市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
太平洋電力瓦斯15.25-2.56%

延伸閱讀


Empty