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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富蘭克林資源(BEN-US)EPS預估下修至2.51元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 10:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對富蘭克林資源(BEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.57元下修至2.51元，其中最高估值2.77元，最低估值2.27元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值2.77(2.77)2.97
最低值2.27(2.45)2.55
平均值2.53(2.56)2.75
中位數2.51(2.57)2.75

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值83.48億85.00億
最低值67.92億69.40億
平均值71.39億73.65億
中位數69.38億72.31億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.593.572.531.72
營業收入55.59億85.16億82.00億78.89億

詳細資訊請看美股內頁：
富蘭克林資源(BEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBEN

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