鉅亨速報 - Factset 最新調查：富蘭克林資源(BEN-US)EPS預估下修至2.51元，預估目標價為20.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 10:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對富蘭克林資源(BEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.57元下修至2.51元，其中最高估值2.77元，最低估值2.27元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|2.77(2.77)
|2.97
|最低值
|2.27(2.45)
|2.55
|平均值
|2.53(2.56)
|2.75
|中位數
|2.51(2.57)
|2.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|83.48億
|85.00億
|最低值
|67.92億
|69.40億
|平均值
|71.39億
|73.65億
|中位數
|69.38億
|72.31億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.59
|3.57
|2.53
|1.72
|營業收入
|55.59億
|85.16億
|82.00億
|78.89億
詳細資訊請看美股內頁：
富蘭克林資源(BEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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