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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富蘭克林資源BEN-US的目標價調升至20元，幅度約3.9%

鉅亨網新聞中心 2024-12-12 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對富蘭克林資源(BEN-US)提出目標價估值：中位數由19.25元上修至20元，調升幅度3.9%。其中最高估值22.5元，最低估值18元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予富蘭克林資源評價：積極樂觀0位、保持中立9位、保守悲觀7位。

富蘭克林資源今(12日)收盤價為22.39元。近5日股價下跌3.9%，標普指數下跌0.04%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BEN市場預估目標價

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