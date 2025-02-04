財神眷顧刮中百萬！25萬all in 00878 每季加薪近6000元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-04 16:22
春節期間到彩券行買彩券或刮刮樂，是許多民眾的固定行程，希望財神爺能到家中坐坐，有網友分享，今年回台中的阿公家過年，玩 2000 元的「2000 萬超級紅包」意外刮中 100 萬元，幸福來得太過突然，讓他至今仍不敢相信，經過獎金分配，她決定將其中的 25 萬元拿來投資高股息 ETF 00878，若以昨 (3) 日公告配息 0.5 元計算，每季可多領 5、6000 元，令網友相當羨慕。
該網友在社群平台 Dcard 分享中獎經過，表示她回台中的阿公家過年，原本刮了 4 張 500 元刮刮樂都沒中獎，心灰意冷之下，決定再最後賭一把，買進 2000 元的刮刮樂，「結果竟然… 真的刮到一百萬！」讓她至今都不感相信，笑說竟是靠獎金存到人生的第一桶金。
針對獎金分配，她則透露，因平常繳學貸又租房的關係都是月光族，沒想過突然有這麼大筆的錢需要理財，扣完稅金跟包給家人吃紅後大概還剩下 70 萬元，會再預留 10 萬元當緊急備用金、10 萬等連假去日本玩，手頭大約有 50 萬閒置資金，打算長期投資，希望未來可以持續穩定領息就好，不會用到這筆錢。
百萬獎金得主透露，「目前打算是先拿一半來買 00878，我看這季是配 0.5 元，每季至少可以多領個五、六千 (加薪小確幸)」，對此，網友紛紛羨慕直呼「太爽了吧，借沾一下你的喜氣」，另也有人暖心回覆「感覺你比較需要先把債務還完」、「買 878 沒問題啊，近期再搭一檔美股 ETF 也不錯」、「我是買 922+878，市值 + 高股息通吃」。
根據集保結算所資料，國泰永續高股息 (00878-TW) 目前受益人數為 157 萬 2010 人，為全台最受投資人青睞的 ETF，昨日適逢台股暴跌近千點，吸引投資人逢低買入，單日成交爆量 15 萬張，盤後更公布第一季將配息 0.5 元，年化殖利率達 9%，優於不少投資人預期，投資人若想參與配息，最後買進日為 2 月 19 日。
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