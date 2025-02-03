傳DeepSeek積極為改用國產GPU晶片做好準備 擺脫輝達CUDA限制

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-03 16:25

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最新報導指出，近來爆紅的 DeepSeek 正積極籌備適配國產 GPU，以優化自家大模型技術的硬體相容性，且該 AI 新創公司可能早在研發大模型時繞過美國 AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 的「統一運算架構」(CUDA）框架，為未來適配中國國產 GPU 做好準備。

中國《快科技》、《芯榜》與《騰訊網》報導，DeepSeek 之所以積極為適配國產 GPU 做準備，是希望在面臨外部算力限制時，透過國產硬體實現更高效、更靈活的模型訓練與部署。

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另據美國科技網站《Tom"s Hardware》報導，DeepSeek 在使用輝達 H800 晶片進行訓練時，使用了輝達底層硬體指令 PTX 語言，而非 CUDA。

北京航空航太大學副教授黃雷說，繞過 CUDA 代表 DeepSeek 可直接根據 GPU 的驅動函數做一些新的開發，從而實現更加細微性的操作。

《快科技》與《騰訊網》引述知情人士報導指出，DeepSeek 擁有一些擅長寫 PTX 語言的內部開發者，之後使用中國國產 GPU，在硬體適配方面將會更得心應手。只要了解這些硬體驅動提供的一些基本函數介面，就可仿照輝達 GPU 硬體的程式設計介面去寫相關的代碼，進而讓自家大模型更加容易適配國產硬體。

輝達開發的軟硬體整合技術 CUDA 是一種通用程式框架，允許開發者利用輝達的圖形處理器 (GPU) 進行運算。