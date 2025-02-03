DeepSeek稱霸140國APP商店 印度成最大新客源地

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-03 14:19

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DeepSeek 開發的 AI 聊天機器人自推出以來，在短短 18 天內全球下載量便突破 1,600 萬次，登上 140 個國家蘋果 App Store 下載排行榜首，在美國的 Android Play Store 中同樣佔據第一位。

根據市場分析公司 Appfigures 的數據 (未包含中國第三方應用商店)，DeepSeek 應用程式於 1 月 26 日首次登上蘋果 App Store 的榜首，並持續保持領先地位。

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值得注意的是，印度為 DeepSeek 新用戶最大來源地，貢獻了所有平台下載量的 15.6%，反映出新興市場對智慧工具的殷切需求，也證實了「AI 應用下沉」的趨勢，即科技普及帶動市場擴張的效應。

儘管 DeepSeek 在推出後的 18 天內就實現了 1,600 萬次的下載，是競爭對手 OpenAI 的 ChatGPT 同期下載量的兩倍，但總用戶數仍遠低於 ChatGPT，且資安疑慮可能影響後續成長。