search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

DeepSeek稱霸140國APP商店 印度成最大新客源地

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-03 14:19

cover image of news article
DeepSeek稱霸140國APP商店 印度成最大新客源地。(圖:shutterstock)

DeepSeek 開發的 AI 聊天機器人自推出以來，在短短 18 天內全球下載量便突破 1,600 萬次，登上 140 個國家蘋果 App Store 下載排行榜首，在美國的 Android Play Store 中同樣佔據第一位。

根據市場分析公司 Appfigures 的數據 (未包含中國第三方應用商店)，DeepSeek 應用程式於 1 月 26 日首次登上蘋果 App Store 的榜首，並持續保持領先地位。


值得注意的是，印度為 DeepSeek 新用戶最大來源地，貢獻了所有平台下載量的 15.6%，反映出新興市場對智慧工具的殷切需求，也證實了「AI 應用下沉」的趨勢，即科技普及帶動市場擴張的效應。

儘管 DeepSeek 在推出後的 18 天內就實現了 1,600 萬次的下載，是競爭對手 OpenAI 的 ChatGPT 同期下載量的兩倍，但總用戶數仍遠低於 ChatGPT，且資安疑慮可能影響後續成長。

根據彭博報導，目前已有數百家公司和多國政府承包商封鎖 DeepSeek。美國海軍也宣布出於資安擔憂，禁止使用 DeepSeek；而美國德州 1 月 31 日也宣布禁止州政府使用，其他還包括六個中國 APP，包括小紅書、Webull、富塗牛牛等。

文章標籤

DeepSeekAI模型開源模型

延伸閱讀


Empty