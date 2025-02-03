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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.98%，報159.23元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10


截至台北時間03日14:10，歐元/日元下跌1.57點跌幅達0.98%，暫報159.23點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.56%
  • 近 1 週：-1.75%
  • 近 3 月：-2.98%
  • 近 6 月：+0.59%
  • 今年以來：-1.01%

歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對


歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.48，本日下跌2.27%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.44，本日下跌1.29%
  • 美元/加幣相關性-0.33，本日下跌1.47%

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歐元/日元159.04-1.09%
日元/美元0.0064249999999999990.00%
英鎊/美元1.2287-0.83%
澳元/美元0.6136-1.21%
加幣/美元0.6795-1.26%

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