外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.98%，報159.23元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10
截至台北時間03日14:10，歐元/日元下跌1.57點跌幅達0.98%，暫報159.23點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.56%
- 近 1 週：-1.75%
- 近 3 月：-2.98%
- 近 6 月：+0.59%
- 今年以來：-1.01%
歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.48，本日下跌2.27%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.44，本日下跌1.29%
- 美元/加幣相關性-0.33，本日下跌1.47%
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