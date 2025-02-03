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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌1.17%，報1.0241元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10


截至台北時間03日14:10，歐元/美元下跌0.0121點跌幅達1.17%，暫報1.0241點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.94%
  • 近 1 週：-1.25%
  • 近 3 月：-4.36%
  • 近 6 月：-5.01%
  • 今年以來：+0.07%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.84，本日下跌0.9%
  • 紐元/美元相關性0.80，本日下跌1.72%
  • 澳元/美元相關性0.71，本日下跌1.45%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.91，本日下跌0.56%
  • 美元/瑞郎相關性-0.89，本日下跌0.6%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.85，本日下跌1.29%

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歐元/美元1.0222-1.35%
英鎊/美元1.2287-0.83%
紐元/美元0.5553-1.47%
澳元/美元0.6136-1.21%

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