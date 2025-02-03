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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.6%，報0.9162元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10


截至台北時間03日14:10，美元/瑞郎上漲0.0055點漲幅達0.6%，暫報0.9162點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.16%
  • 近 1 週：+0.55%
  • 近 3 月：+4.69%
  • 近 6 月：+6.20%
  • 今年以來：+0.40%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.56%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.69，本日上漲1.29%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.67，本日上漲0.27%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日上漲1.16%
  • 英鎊/美元相關性-0.74，本日上漲0.9%
  • 紐元/美元相關性-0.67，本日上漲1.72%

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美元/瑞郎0.91880.89%
人民幣/美元0.137893-0.07%
歐元/美元1.0223-1.34%
英鎊/美元1.2287-0.83%
紐元/美元0.5553-1.47%

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