外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.6%，報0.9162元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10
截至台北時間03日14:10，美元/瑞郎上漲0.0055點漲幅達0.6%，暫報0.9162點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.16%
- 近 1 週：+0.55%
- 近 3 月：+4.69%
- 近 6 月：+6.20%
- 今年以來：+0.40%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.56%
- 美元/瑞典克朗相關性0.69，本日上漲1.29%
- 美元/離岸人民幣相關性0.67，本日上漲0.27%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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