外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.79%，報1.4409元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 05:50
截至台北時間04日05:50，美元/加幣下跌0.0115點跌幅達0.79%，暫報1.4409點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.86%
- 近 1 週：+1.27%
- 近 3 月：+4.11%
- 近 6 月：+4.70%
- 今年以來：+0.97%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.74，本日下跌0.12%
- 美元/新加坡幣相關性0.73，本日下跌0.07%
- 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日下跌0.16%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
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