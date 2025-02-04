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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.79%，報1.4409元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 05:50


截至台北時間04日05:50，美元/加幣下跌0.0115點跌幅達0.79%，暫報1.4409點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.86%
  • 近 1 週：+1.27%
  • 近 3 月：+4.11%
  • 近 6 月：+4.70%
  • 今年以來：+0.97%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.74，本日下跌0.12%
  • 美元/新加坡幣相關性0.73，本日下跌0.07%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日下跌0.16%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.78，本日下跌0.09%
  • 澳元/美元相關性-0.77，本日下跌0.26%
  • 歐元/美元相關性-0.69，本日下跌0.18%

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美元/加幣1.44360.06%
紐元/美元0.5617-0.20%
澳元/美元0.6209-0.18%
歐元/美元1.0316-0.27%

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