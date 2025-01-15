宏碁營收連6季年增 陳俊聖：看好今年PC成長動能 強化AI與軟體布局

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-15 18:20

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PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (15) 日舉辦旺年會，董事長陳俊聖指出，宏碁 2024 年每季均呈現年增，已連續六季年成長。在整體 PC 市場僅成長 1% 的情況下，宏碁年營收成長近 10%；展望 2025 年，IDC 預估 PC 市場成長 6%，對宏碁今年表現保持期待，也會積極布局 AI 軟體及地端伺服器。

在 AI 發展方面，宏碁資訊已有數十個客戶在 pipeline 進行生成式 AI 應用，從客服等內部應用起步。安圖斯雖未進入大型資料中心市場，但在邊緣運算領域表現不錯。陳俊聖認為 AI PC 市場可能提前於第三季達到甜蜜點，主因為半導體廠商競爭使價格更具競爭力。

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針對供應鏈在地化趨勢，宏碁已在印度、印尼、堪薩斯、美國和巴西等地與夥伴合作推動在地化生產。陳俊聖表示，這是因應川普主張無免費貿易的供應鏈重組趨勢，但會依各地市場規模及貿易關係來評估。

在品牌策略上，宏碁強調三大面向：品牌力、研發力與價格競爭力。宏碁已從純硬體轉型為硬體加軟體的生活品牌，產品線涵蓋從入門到高端電腦、醫療、空氣清淨機等。

電競業務方面，Predator League 已擴展至 14 個國家，今年將在印度舉辦第七屆賽事，各國也積極爭取主辦權；在掌機市場，宏碁看好成長潛力，除代理 Steam Deck 外，也計畫開發相關產品。