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宏碁PC市況回溫 獲投信青睞連10買

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-31 18:33

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宏碁 PC 市況回溫 獲投信青睞連10買。(圖：shutterstock)

PC 品牌宏碁 (2353-TW) 近期受惠 Windows 10 將在明年停止更新，以及日本市場出貨提升帶動的業績回溫，獲得投信青睞，截至今 (31) 日，投信呈連 10 買，共買超 5.5 萬張。

今年 11 月日本 PC 出貨量較去年同期大增 47.5%，主因是疫情潮筆電已到換機時間，且日本政府推動「GIGA School 構想」，以及微軟 (MSFT-US) 將於明年停止更新 Windows 10。


另外董事長陳俊聖日前也指出，儘管近期 AI PC 拉貨較慢，這是與 AI 伺服器市場的導入節奏不同，隨著技術成熟，預計明年 Q3 將達到價格的甜蜜點，諸多因素，也讓市場看好明年宏碁發展。

宏碁籌碼近期出現土洋對作情勢，截至 31 日，投信呈連 10 買，共買超 5.5 萬張，外資呈連九賣，共賣出 3.4 萬張。帶動宏碁今日股價收 39.8 元，上漲 0.4 元，漲幅 1.02%。

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