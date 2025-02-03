幫DeepSeek取得晶片？新加坡回應

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-03 10:40

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據新加坡《聯合早報》報導，美國政府正在調查 DeepSeek 是否使用受管制晶片，而且這些晶片可能通過新加坡等國家轉出口至中國。

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DeepSeek-R1 模型震撼全球科技業，也引起美國政府關注，包括 DeepSeek 採用何種晶片。

針對此事，新加坡貿工部上周六發布文告，稱：「我國預期輝達這樣的美國公司遵守美國出口管制和我國司法。我國海關和執法機關會繼續與美國對等部門密切合作。」

新加坡貿工部指出，根據輝達最近發布的季度財報，新加坡約佔公司營收 22％。輝達也在提交給監管機關的文件中說：「與新加坡營收有關的大部分出貨，都運往新加坡以外地區，運往新加坡的出貨量微不足道。」