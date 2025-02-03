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幫DeepSeek取得晶片？新加坡回應

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-03 10:40

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DeepSeek-R1模型震撼全球科技業，也引起美國政府關注，包括DeepSeek採用何種晶片。（圖：Shutterstock）

據《埃菲社》上周六（1 日）報導，新加坡也感受到中國應用程式（App）DeepSeek 引發的地震，新加坡當局否認了關於中國杭州深度求索人工智能基礎技術研究公司可能通過新加坡採購輝達 (NVDA-US) 先進晶片的說法。

據新加坡《聯合早報》報導，美國政府正在調查 DeepSeek 是否使用受管制晶片，而且這些晶片可能通過新加坡等國家轉出口至中國。


DeepSeek-R1 模型震撼全球科技業，也引起美國政府關注，包括 DeepSeek 採用何種晶片。

針對此事，新加坡貿工部上周六發布文告，稱：「我國預期輝達這樣的美國公司遵守美國出口管制和我國司法。我國海關和執法機關會繼續與美國對等部門密切合作。」

新加坡貿工部指出，根據輝達最近發布的季度財報，新加坡約佔公司營收 22％。輝達也在提交給監管機關的文件中說：「與新加坡營收有關的大部分出貨，都運往新加坡以外地區，運往新加坡的出貨量微不足道。」

新加坡貿工部也說：「新加坡是國際商業中心，美國和歐洲的大公司在這裡都有大量業務。根據輝達的說法，許多客戶運用它們在新加坡的商業實體，為運往美國和其他西方國家的產品採購晶片。」

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