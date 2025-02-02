盤中速報 - IO.NET大跌26.33%，報1.89美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-02 08:05
IO.NET(IO)在過去 24 小時內跌幅超過26.33%，最新價格1.89美元，總成交量達0.50億美元，總市值2.35億美元，目前市值排名第 104 名。
近 1 日最高價：2.64美元，近 1 日最低價：1.85美元，流通供給量：125,631,683。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-18.67%
- 近 1 月：-15.17%
- 近 3 月：+61.59%
- 近 6 月：+15.07%
- 今年以來：-15.17%
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