鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.47億美元，RUNE(RUNE)24小時漲幅達47.4%

鉅亨網新聞中心 2025-02-02 10:15

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24小時漲幅：RUNE(RUNE)24小時漲幅47.4%；IO.NET(IO)24小時漲幅27.8%；Sleepless AI(AI)24小時漲幅14.6%。

24小時跌幅：Litentry(LIT)24小時跌幅92.3%；ARPA(ARPA)24小時跌幅16.4%；RLC(RLC)24小時跌幅10.6%。

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近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅53.3%；IO.NET(IO)近一週漲幅36.7%；STPT(STPT)近一週漲幅28.3%。