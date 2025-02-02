盤中速報 - Aptos大跌11.23%，報7.43美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-02 00:05
Aptos(APT)在過去 24 小時內跌幅超過11.23%，最新價格7.43美元，總成交量達0.60億美元，總市值39.69億美元，目前市值排名第 24 名。
近 1 日最高價：8.4美元，近 1 日最低價：7.33美元，流通供給量：535,645,051。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.95%
- 近 1 月：-13.75%
- 近 3 月：-12.98%
- 近 6 月：+21.37%
- 今年以來：-13.75%
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