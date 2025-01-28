蘋果為更全面推出AI功能鋪路？軟體更新默認啟動人工智慧
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-28 11:02
蘋果 (AAPL-US) 周一（27 日）發布了 iOS 18.3、iPadOS 18.3、macOS Sequoia 15.3 等手機、平板電腦和電腦的作業系統更新，最大特點是在適用裝置中默認啟動 Apple Intelligence 這項人工智慧（AI）功能。
分析師說，這代表蘋果朝全面推出 AI 功能邁出一步，Apple Intelligence 原則上可以觸及更多用戶了。以前蘋果在在設置系統時會詢問用戶是否開啟 AI，現在是用戶必須手動關閉，否則 AI 會自動開啟。
蘋果股價周一在一眾下跌歐美科技股中逆勢走高，最高漲逾 4%，重新成為全球最大市值公司。蘋果周一收盤大漲超 3%，市值達到 3.47 兆美元。輝達股價則暴跌近 17%，市值蒸發超過 5,900 億美元後。
Apple Intelligence 雖然是備受矚目的高光產品，但仍處在官方測試階段，僅在少數幾個英語國家和地區可以使用。蘋果稱，這是為了測試新功能，確保其擁有足夠的伺服器容量。
當前支持 AI 功能的蘋果裝置，包括 2024 年蘋果發表的 iPhone 16 系列，2023 年發表的 iPhone 15 Pro 及 Pro Max，任何採用蘋果自研 M1 晶片或更高版本的 iPad Pro、iPad Air 和 Mac 電腦，以及使用 A17 Pro 晶片的最新版 iPad mini。
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