〈財報〉蘋果Q1服務毛利創有史來最高 彌補iPhone銷量下滑 激勵盤後漲3%

鉅亨網編譯許家華 2025-01-31 10:17

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蘋果周四 (30 日) 盤後發布第一財季財報，整體營收雖成長 4%，但 iPhone 部門已難擠出成長，且不及華爾街預期，在中國市場的銷售額更是下降 11.1%。然而，由於服務業務蓬勃發展，其利潤率仍不斷上升，加上第二財季營收預期增長，激勵盤後股價漲近 3%。

蘋果第一財季毛利率（扣除銷售成本後的利潤）為 46.9%，創有史以​​來的最高水準，超過了該公司截至 2024 年 3 月創下的 46.6% 利潤率紀錄。

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蘋果 (AAPL-US) 周四交易時間收低 0.74%，盤後上漲 3.01%，報每股 244.75 美元。

蘋果第二財季財測關鍵數據 vs 華爾街預期

蘋果預期，3 月止當季營收年增率在百分比「個位數低至中段」，而服務部門將實現「低兩位數」成長。但強勢美元將拖累蘋果整體銷售額約 2.5%，考慮匯率因素後，整體成長率將與第一財季的 6% 相似。

毛利率：46.5% 至 47.5% 之間。

華爾街預估第二財季 EPS 1.66 美元，營收為 954.6 億美元。

蘋果第一財季 (12/28 止) 財報關鍵數據 vs 分析師共識 (LSEG 查訪數據)

EPS：2.40 美元 vs 2.35 美元

營收：年增近 4% 至 1243.0 億美元 vs 1241.2 億美元

純益：年增 7.1% 至 363.3 億美元

iPhone 營收：年減近 1% 至 691.4 億美元 vs 710.3 億美元

Mac 營收：89.9 億美元 vs 79.6 億美元

iPad 營收：80.9 億美元 vs 73.2 億美元

其他產品收入：117.5 億美元 vs 120.1 億美元

服務收入：263.4 億美元 vs 260.9 億美元

毛利率：46.9% vs 46.5%

iPhone 銷量年減近 1% 兩年來落後分析師預期最多的一次

儘管蘋果本季整體銷量有所成長，但因大中華區業務疲軟，iPhone 第一財季銷量年減近 1%，且是兩年來落後 LSEG 分析師預期最多的一次。上一回大幅落差是在 2023 財年第一財季，當時蘋果稱 iPhone 銷售未達預期是因為中國的生產問題，導致無法生產足夠的 iPhone 14 機型。

此回的 12 月季度是 iPhone 16 銷售的第一個完整季度，且蘋果在本季度發布了針對該設備的 Apple Intelligence AI 套件。

第一財季，蘋果在大中華區（包括中國大陸、香港和台灣）的業務表現明顯疲軟。中國市場整體銷售額下降 11.1% 至 185.1 億美元，為自去年同期（下降 12.9%）以來中國銷售額的最大降幅。

庫克表示，在 Apple Intelligence 可用的國家，iPhone 16 系列的銷售量較強勁。目前，該軟體僅在少數幾個英語國家可用，在中國或中文版本無法使用。但他補充，蘋果計劃 4 月發布更多語言版本，包括簡體中文版 Apple Intelligence。

庫克表示，三大因素影響了蘋果在中國市場的表現，銷量 11.1% 的降幅中有一半是由於「渠道庫存」的變化、Apple Intelligence 尚未在該地區推出，以及第一財季結束後，中國發布了一項國家補貼，這將刺激一些蘋果產品銷售量。

蘋果第一財季純益年增 7.1% 至 363.3 億美元 (去年同期為 339.2 億美元)。與去年假期季節的低迷銷售相比，蘋果 iPad 和 Mac 的銷售量呈現強勁成長。 Mac 營收成長 15% 至 89.8 億美元，創 2022 財年第四季以來的最佳成長。iPad 營收成長 15% 至 80.8 億美元。

庫克將這些部門的成長歸功於新產品。蘋果第一財季發布了新款 Mac，包括 10 月的新款 iMac、Mac Mini 和 MacBook Pro 筆記型電腦，以及新款 iPad Mini。

庫克表示，蘋果活躍設備基數為 23.5 億台，高於一年前提供的 22 億台。

「其他產品」(亦稱穿戴式設備)，包括 Apple Watch、AirPods、Beats 和 Vision Pro，其銷售額年降 2% 至 117.5 億美元。

服務部門改變蘋果「設備公司」定義

蘋果的獲利引擎──服務部門包括 App Store 購買、廣告、付款、AppleCare 支援和其他訂閱服務。這些產品的成長抵消了 iPhone 銷售放緩和全球智慧型手機市場飽和的影響。

蘋果執行長庫克表示，服務訂閱量超過 10 億，其中包括 Apple TV+ 和 iCloud 等服務的直接訂閱，以及透過 App Store 系統訂閱的第三方應用程式。

蘋果財務長 Kevan Parekh 表示：「總體而言，服務業務對公司的整體利潤率有增值作用。」

服務收入成長約 4% 至 263.4 億美元，超過分析師的預期，營收占比約 21%。上一季，蘋果宣布其服務部門已發展成為年收入 1000 億美元的業務。

庫克對服務的重視徹底改變了華爾街對蘋果定義為「設備公司」的看法，在 iPhone 主導公司業績的許多年來，蘋果的毛利率都在 38% 到 39% 之間，這反映了該公司對供應鏈的嚴格控制和市場上的定價權。但隨著近年來 iPhone 成長放緩，蘋果進軍服務業改變了這個局面。 2021 年，該公司的毛利率達到 40%，並且持續擴大。

華爾街向來追捧獲利，去年蘋果股價上漲 31%，表現優於納斯達克，且公司市值已攀升至 3.6 兆美元。