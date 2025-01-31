鉅亨速報 - Factset 最新調查：太平洋電力瓦斯PCG-US的目標價調降至23元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對太平洋電力瓦斯(PCG-US)提出目標價估值：中位數由24元下修至23元，調降幅度4.17%。其中最高估值26元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予太平洋電力瓦斯評價：積極樂觀13位、保持中立6位、保守悲觀1位。
太平洋電力瓦斯今(31日)收盤價為15.68元。近5日股價下跌4.17%，標普指數下跌0.78%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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