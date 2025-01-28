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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState Corporation(SSB-US)EPS預估上修至6.43元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 06:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對SouthState Corporation(SSB-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.01元上修至6.43元，其中最高估值8.16元，最低估值5.53元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值8.16(7.21)9.5
最低值5.53(4.96)8.94
平均值6.52(6.06)9.24
中位數6.43(6.01)9.27

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值26.00億28.00億
最低值23.76億26.75億
平均值25.16億27.52億
中位數25.37億27.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.196.716.606.466.97
營業收入10.86億13.89億17.05億22.34億24.44億

詳細資訊請看美股內頁：
SouthState Corporation(SSB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSSB

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