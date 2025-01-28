鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState Corporation(SSB-US)EPS預估上修至6.43元，預估目標價為125.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 06:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對SouthState Corporation(SSB-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.01元上修至6.43元，其中最高估值8.16元，最低估值5.53元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|8.16(7.21)
|9.5
|最低值
|5.53(4.96)
|8.94
|平均值
|6.52(6.06)
|9.24
|中位數
|6.43(6.01)
|9.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|26.00億
|28.00億
|最低值
|23.76億
|26.75億
|平均值
|25.16億
|27.52億
|中位數
|25.37億
|27.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.19
|6.71
|6.60
|6.46
|6.97
|營業收入
|10.86億
|13.89億
|17.05億
|22.34億
|24.44億
詳細資訊請看美股內頁：
SouthState Corporation(SSB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState Corporation(SSB-US)EPS預估上修至6.78元，預估目標價為110.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState CorporationSSB-US的目標價調升至125元，幅度約11.61%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADRFMX-US的目標價調降至107.56元，幅度約3.1%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至0.05元，預估目標價為40.50元
下一篇