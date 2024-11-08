鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱(DBX-US)EPS預估上修至2.3元，預估目標價為28.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對多寶箱(DBX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.24元上修至2.3元，其中最高估值2.63元，最低估值2.23元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.63(2.33)
|2.76
|2.93
|最低值
|2.23(2.19)
|2.25
|2.37
|平均值
|2.33(2.24)
|2.51
|2.64
|中位數
|2.3(2.24)
|2.52
|2.69
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|25.54億
|26.48億
|26.46億
|最低值
|25.42億
|25.43億
|25.99億
|平均值
|25.45億
|25.75億
|26.18億
|中位數
|25.43億
|25.66億
|26.19億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.13
|-0.62
|0.85
|1.52
|1.31
|營業收入
|16.61億
|19.14億
|21.58億
|23.25億
|25.02億
詳細資訊請看美股內頁：
多寶箱(DBX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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