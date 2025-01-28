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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Novo Nordisk - ADRNVO-US的目標價調升至119.62元，幅度約4.03%

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 20:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Novo Nordisk - ADR(NVO-US)提出目標價估值：中位數由114.98元上修至119.62元，調升幅度4.03%。其中最高估值160元，最低估值71.11元。

綜合評級 - 共有32位分析師給予Novo Nordisk - ADR評價：積極樂觀22位、保持中立8位、保守悲觀2位。

Novo Nordisk - ADR今(28日)收盤價為87.53元。近5日股價上漲4.03%，標普指數上漲0.26%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NVO市場預估目標價

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Novo Nordisk - ADR87.53-0.50%

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