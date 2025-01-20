減肥藥被納入美醫保談判目錄 諾和諾德、禮來跟輝瑞等藥廠集體大跌

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-20 10:30

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美國衛生部上周五 (17 日) 發布 2025 年美國聯邦醫療保險 (Medicare) 藥物談判目錄，諾和諾德減肥藥 Wegovy 和糖尿病藥物 Ozempic 等 15 種藥物被列入。受此影響，諾和諾德(NVO-US) 與禮來 (LLY-US) 等公司的股價應聲大跌，上周五分別收黑逾 5% 跟 4%。

美國醫保價格談判是拜登政府在《通膨削減法 (IRA)》中新設的政策。美國醫保管理機構挑出一批使用量大且高價的藥物，使用行政手段施壓藥廠降價，若藥廠拒絕參與談判，將面臨高達 95% 的藥品銷售額的罰款，或必須將其產品撤出醫療保險和醫療補助市場。

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此外，全球減肥藥需求也突然傳來壞消息。根據禮來最新發佈的 2024 年全年財測，該公司的糖尿病藥物 Mounjaro 在第四季度貢獻營收約 35 億美元，不如市場預期的 44 億美元，減肥藥 Zepbound 貢獻營收約 19 億美元，也遜於市場預期的 22 億美元。

包括輝瑞癌症藥物 Ibrance 和 Xtandi，葛蘭素史克 (GSK) 哮喘和慢性阻塞性肺病治療藥 Trelegy Ellipta、Teva 的亨廷頓舞蹈症藥物 Austedo 及 Abbvie 的腸易激綜合症藥物 Linzess 在內的 15 種藥物談判價格將於 2027 年生效。

這些藥物都是 Medicare 在 65 歲以上或殘障人士中支出最多的藥物之一。根據美國衛生部數據，約有 530 萬美國人在 2023 年 11 月至 2024 年 10 月之間使用過這 15 種藥物，聯邦醫保的處方藥保險 (Part D) 為此支付約 410 億美元的費用，佔報告期內總花費的 14%。

以諾和諾德減肥藥 Wegovy 和糖尿病藥物 Ozempic 為例，研究人員預測，如果 Ozempic 和 Wegovy 繼續按現價使用，未來十年內將導致美國財政赤字增加。在去年 10 月為止的一年，約有 230 萬 Medicare Part D 患者使用諾和諾德的 semaglutide 藥物，Medicare Part D 打算在這些藥物上的總支出超過 140 億美元。

即將離任的美國衛生部長 Xavier Becerra 在聲明中說：「去年我們證明了談判降低藥品價格是有效的。現在我們打算在此基礎上繼續努力，談判降低上述 15 種重要藥物的價格，惠及美國老年人。」

值得一提的是，上述藥品製造商必須在今年 2 月 28 日前決定是否參與談判。