第一名走春地點竟是「它」？去年1500萬人次造訪 273環教場所邀您趴趴GO

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-28 12:42

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今年春節假期長達 9 天，除夕（28 日）圍爐完還有 5 天假，何不帶一家大小旅遊，來趟寓教於樂的環教之旅？環境部建議，全臺 273 處環教設施場所，將是您理想的選擇！涵蓋國家公園、博物館、動物園、文化資產等 10 種「款式」任君挑選，詳細資訊可從「環教趴趴 GO」網站 (https://eego.moenv.gov.tw/) 查詢。

國家環境研究院院長劉宗勇表示，113 年最受遊客歡迎的環境教育設施場所類型是「國家公園」，總共吸引超過 1,500 萬人次造訪，其中以「陽明山國家公園」為最。

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陽明山的火山地質和豐富生態特色，受到強烈東北季風和火山地形影響，形成了獨特的植物生態環境。多樣的地形和茂盛植被為各類動物提供了理想的覓食和棲息地，孕育出豐富的動物群體。此類型的場所包括玉山國家公園、雪霸國家公園、台江國家公園、壽山國家自然公園、金門國家公園等 10 處。

其次，「博物館與動物園」類型的環境教育設施場所也十分受歡迎，總計吸引了 947 萬人次。其中，歷史悠久的「臺北市立動物園」，除了負責動植物保育與生態教育，還是親子共遊的絕佳場所。園區不僅兼具遊憩、教育、研究及保育四大功能，還設有 6 館 8 區及酷 Cool 節能屋，並提供動物展示、棲地經營及生物多樣性學習等多樣活動，吸引每季約 109 萬人次前來。此類型的場所包括黑面琵鷺生態展示館、南瀛天文館、佛光山佛陀紀念館、新北市立十三行博物館、齊柏林環境學習中心、計量與綠能探索館等 23 處。

「文化資產」類型的環境教育設施場所在 113 年共吸引了超過 567 萬人次造訪，此類型的場所包括臺灣客家文化館、尖山埤環境學習中心、溪湖糖業鐵道文化園區、台灣油礦陳列館、華陶窯環境教育中心、來義二峰圳文化教育廊道等 25 處。

劉宗勇特別提醒，春節期間環境教育設施的開放時間可能會有所變動，民眾可事先透過「環教趴趴 GO」網站查詢最新資訊。此外，該網站還提供環境教育課程與活動查詢功能，您可以利用「今天想去哪學習？」快速篩選最適合的學習活動。「環教趴趴 GO」網站的「環教青旅行」專區匯集了全臺 22 縣市的精選旅行路線，帶您發掘各地的自然美景與文化故事，並兼顧生態保育與地方特色。

全臺 273 處環境教育設施場所中包括花蓮糖廠環境教育中心、尖山埤環境學習中心、劍湖山世界環境教育園區、小叮噹愛地球行動學堂等 25 處有提供住宿服務。