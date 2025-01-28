腹瀉就診人數爆新高！諾羅病毒佔98% 提醒注意這「幾點」才能蛇氣過好年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-28 10:20

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近期因腹瀉就診人數創歷年新高！衛福部疾管署昨 (27) 日表示，適逢農曆春節，民眾聚餐機會多，依據疫情監測資料顯示，往年春節期間國內急性腹瀉就診人數較平日增加，且諾羅病毒所致高達 98%，籲請民眾春節假期務必留意手部衛生與飲食安全，如有嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀應儘速就醫；餐飲及旅宿業者務必加強環境及員工衛生管理，確保員工及民眾健康。

依據疾管署監測資料顯示，截至 2025 年 1 月 21 日，第 3 週 (1 月 12 日至 1 月 18 日) 全國腹瀉門急診就診 187,282 人次，高於 2020-2024 年同期 (102,371-158,399 人次)，近期腹瀉就診人次呈現上升趨勢；全國近 4 週 (2024 年第 52 週至 2025 年第 3 週) 共接獲 246 起腹瀉群聚通報，高於去年同期 (53 起)，其中病原體檢驗陽性案件計 136 起，以檢出諾羅病毒為多 (133 件，占 97.8%)，其次是細菌性病原 (2 件，占 1.5%)，提醒民眾注意防範。

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疾管署指出，腸胃炎主要症狀有水瀉和嘔吐，也可能有發燒、胃痛、噁心等症狀，通常症狀會持續 1 至 10 天。依患者年齡、個人健康狀況、感染的致病菌，以及吃了多少被污染的食物量等因素，均會影響症狀及其嚴重程度，抵抗力特別弱的人症狀會較嚴重，尤其嬰幼兒、年長者、免疫功能不良者等需要特別注意。

疾管署提醒，民眾務必落實勤洗手，注意飲食衛生，與他人共食使用公筷母匙，並以熟食為主，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品（如生蠔）等高風險食物；有疑似症狀者應避免參與年菜調理，並儘速就醫或在家休息，避免接觸長者、幼兒，以減少病毒傳播機會。