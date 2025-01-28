search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估上修至1.39元，預估目標價為116.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 00:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.39元，其中最高估值1.68元，最低估值-2.41元，預估目標價為116.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.68(1.68)11.139.7312.55
最低值-2.41(-2.41)1.533.481.34
平均值1.11(1.1)5.237.388.33
中位數1.39(1.36)57.438.67

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值51.27億130.77億154.79億129.91億
最低值33.91億76.78億82.26億114.82億
平均值42.36億94.83億108.85億122.37億
中位數41.15億91.17億105.37億122.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-998.2653.6633.3616.92
營業收入46.70億73.01億141.23億60.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXE

相關行情

台股首頁我要存股
Expand Energy Corporation100.9-4.81%

延伸閱讀


Empty