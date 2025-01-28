鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估上修至1.39元，預估目標價為116.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 00:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.39元，其中最高估值1.68元，最低估值-2.41元，預估目標價為116.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.68(1.68)
|11.13
|9.73
|12.55
|最低值
|-2.41(-2.41)
|1.53
|3.48
|1.34
|平均值
|1.11(1.1)
|5.23
|7.38
|8.33
|中位數
|1.39(1.36)
|5
|7.43
|8.67
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|51.27億
|130.77億
|154.79億
|129.91億
|最低值
|33.91億
|76.78億
|82.26億
|114.82億
|平均值
|42.36億
|94.83億
|108.85億
|122.37億
|中位數
|41.15億
|91.17億
|105.37億
|122.37億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-998.26
|53.66
|33.36
|16.92
|營業收入
|46.70億
|73.01億
|141.23億
|60.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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