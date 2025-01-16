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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估上修至1.4元，預估目標價為115.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-16 20:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.37元上修至1.4元，其中最高估值2.34元，最低估值0.35元，預估目標價為115.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.34(2.34)9.469.6612.55
最低值0.35(0.35)1.533.484.73
平均值1.36(1.31)4.717.38.65
中位數1.4(1.37)4.247.458.67

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值53.13億120.00億154.79億129.91億
最低值27.38億76.78億82.26億114.82億
平均值41.87億93.92億108.56億122.37億
中位數41.01億92.51億105.54億122.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-998.2653.6633.3616.92
營業收入46.70億73.01億141.23億60.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXE

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