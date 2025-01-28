鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADRFMX-US的目標價調降至107.56元，幅度約3.1%
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 06:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)提出目標價估值：中位數由111元下修至107.56元，調降幅度3.1%。其中最高估值149.8元，最低估值91.87元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR評價：積極樂觀10位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR今(28日)收盤價為84.65元。近5日股價上漲3.1%，標普指數上漲0.26%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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