鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADRFMX-US的目標價調降至107.56元，幅度約3.1%

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)提出目標價估值：中位數由111元下修至107.56元，調降幅度3.1%。其中最高估值149.8元，最低估值91.87元。