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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為114.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 22:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.29元上修至1.32元，其中最高估值1.97元，最低估值0.08元，預估目標價為114.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.97(1.97)9.4616.928.67
最低值0.08(0.08)1.233.754.73
平均值1.12(1.11)4.777.666.7
中位數1.32(1.29)4.187.446.7

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值53.13億119.99億154.82億114.82億
最低值26.21億69.73億83.37億114.82億
平均值40.44億93.09億107.53億114.82億
中位數40.78億92.09億104.64億114.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-998.2653.6633.3616.92
營業收入46.70億73.01億141.23億60.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXE

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