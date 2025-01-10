鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為114.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 22:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.29元上修至1.32元，其中最高估值1.97元，最低估值0.08元，預估目標價為114.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.97(1.97)
|9.46
|16.92
|8.67
|最低值
|0.08(0.08)
|1.23
|3.75
|4.73
|平均值
|1.12(1.11)
|4.77
|7.66
|6.7
|中位數
|1.32(1.29)
|4.18
|7.44
|6.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53.13億
|119.99億
|154.82億
|114.82億
|最低值
|26.21億
|69.73億
|83.37億
|114.82億
|平均值
|40.44億
|93.09億
|107.53億
|114.82億
|中位數
|40.78億
|92.09億
|104.64億
|114.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-998.26
|53.66
|33.36
|16.92
|營業收入
|46.70億
|73.01億
|141.23億
|60.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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