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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy CorporationEXE-US的目標價調升至114元，幅度約3.64%

鉅亨網新聞中心 2024-12-16 22:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至114元，調升幅度3.64%。其中最高估值128元，最低估值86元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予Expand Energy Corporation評價：積極樂觀17位、保持中立6位、保守悲觀1位。

Expand Energy Corporation今(16日)收盤價為98.53元。近5日股價上漲3.64%，標普指數下跌0.64%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股EXE市場預估目標價

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