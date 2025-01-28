盤中速報 - Worldcoin大跌8.22%，報1.91美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 00:05
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過8.22%，最新價格1.91美元，總成交量達1.24億美元，總市值14.20億美元，目前市值排名第 42 名。
近 1 日最高價：2.12美元，近 1 日最低價：1.81美元，流通供給量：742,537,006。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.75%
- 近 1 月：-9.24%
- 近 3 月：-2.84%
- 近 6 月：-14.81%
- 今年以來：-10.91%
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