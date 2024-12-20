鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估下修至0.06元，預估目標價為7.71元
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.07元下修至0.06元，其中最高估值0.13元，最低估值-0.01元，預估目標價為7.71元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.13(0.13)
|0.8
|0.76
|0.8
|最低值
|-0.01(-0.01)
|0.41
|0.48
|0.49
|平均值
|0.06(0.07)
|0.57
|0.59
|0.65
|中位數
|0.06(0.07)
|0.56
|0.59
|0.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|241.89億
|258.48億
|267.21億
|251.69億
|最低值
|224.74億
|226.63億
|231.19億
|243.49億
|平均值
|232.78億
|242.75億
|247.80億
|247.59億
|中位數
|234.72億
|243.56億
|249.07億
|247.59億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.07
|0.57
|0.79
|0.56
|-0.75
|營業收入
|240.17億
|252.47億
|270.61億
|268.33億
|248.07億
詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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