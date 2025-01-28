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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司NET-US的目標價調升至115.5元，幅度約4.52%

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 02:15


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Cloudflare公司(NET-US)提出目標價估值：中位數由110.5元上修至115.5元，調升幅度4.52%。其中最高估值150元，最低估值57元。

綜合評級 - 共有37位分析師給予Cloudflare公司評價：積極樂觀16位、保持中立18位、保守悲觀3位。

Cloudflare公司今(28日)收盤價為126.8元。近5日股價上漲4.52%，標普指數上漲1.74%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NET市場預估目標價

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