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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至2.39元，預估目標價為49.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-27 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.43元下修至2.39元，其中最高估值2.82元，最低估值1.95元，預估目標價為49.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.82(2.82)3.43.963.54
最低值1.95(1.95)1.1403.15
平均值2.44(2.46)2.252.473.35
中位數2.39(2.43)2.332.573.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值173.51億175.32億180.42億183.46億
最低值170.05億165.68億169.48億173.17億
平均值171.83億171.53億175.53億178.64億
中位數171.91億172.29億175.98億179.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-2.022.413.493.19
營業收入51.62億96.80億131.27億161.64億

詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMGM

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