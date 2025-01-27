鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至2.39元，預估目標價為49.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.43元下修至2.39元，其中最高估值2.82元，最低估值1.95元，預估目標價為49.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.82(2.82)
|3.4
|3.96
|3.54
|最低值
|1.95(1.95)
|1.14
|0
|3.15
|平均值
|2.44(2.46)
|2.25
|2.47
|3.35
|中位數
|2.39(2.43)
|2.33
|2.57
|3.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|173.51億
|175.32億
|180.42億
|183.46億
|最低值
|170.05億
|165.68億
|169.48億
|173.17億
|平均值
|171.83億
|171.53億
|175.53億
|178.64億
|中位數
|171.91億
|172.29億
|175.98億
|179.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.02
|2.41
|3.49
|3.19
|營業收入
|51.62億
|96.80億
|131.27億
|161.64億
詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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