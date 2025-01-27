鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered SharesUBS-US的目標價調升至36.31元，幅度約4.32%
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)提出目標價估值：中位數由34.81元上修至36.31元，調升幅度4.32%。其中最高估值46.59元，最低估值24.23元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予UBS Group AG - Registered Shares評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀6位。
UBS Group AG - Registered Shares今(27日)收盤價為35.37元。近5日股價上漲4.32%，標普指數上漲1.74%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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