search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌1.12%，報161.83元

鉅亨網新聞中心 2025-01-27 18:10


截至台北時間27日18:10，歐元/日元下跌1.84點跌幅達1.12%，暫報161.83點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.61%
  • 近 1 週：+1.95%
  • 近 3 月：-0.43%
  • 近 6 月：-1.93%
  • 今年以來：+0.76%

歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對


歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.42，本日下跌0.46%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.38，本日下跌1.07%
  • 美元/加幣相關性-0.32，本日下跌0.07%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/日元162.1-0.96%
日元/美元0.006471.56%
英鎊/美元1.24940.12%
澳元/美元0.6293-0.25%
加幣/美元0.6958-0.17%

延伸閱讀


Empty