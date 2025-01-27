外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌1.12%，報161.83元
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 18:10
截至台北時間27日18:10，歐元/日元下跌1.84點跌幅達1.12%，暫報161.83點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.61%
- 近 1 週：+1.95%
- 近 3 月：-0.43%
- 近 6 月：-1.93%
- 今年以來：+0.76%
歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.42，本日下跌0.46%
- 美元/墨西哥披索相關性-0.38，本日下跌1.07%
- 美元/加幣相關性-0.32，本日下跌0.07%
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