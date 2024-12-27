〈焦點股〉PSA華科事業群擴張PCB營運 精成及瀚宇博強勢上漲

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-27 09:33

‌



PSA 華科事業群旗下精成科技 (6191-TW) 今 (27) 日展開買回 2500 張庫藏股的護盤動動作，將在每股 53-76 元區間買回，股價今跳空漲停 58.6 元開出，精成科的護盤動作，也帶動集團的 PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 及精星 (8183-TW) 股價強勢開出。

瀚宇博持有精成科股權達 40.65%，持有精星 27.44% 股權。

‌



精成科昨日決議以 397 億日元 (約新台幣 84 億元) 收購日商 PCB 製造公司—Lincstech Co., Ltd. 的 100% 股權，這是 PSA 華科事業群人主精成科技以來繼收購日本 ELNA 後，再度出手收購日本 PCB 廠。同時，由於 Lincstech 也生產車用板產品，也有利於與目前持有的 ELNA 公司進行進一步整合。