ATM提領現金迎高峰期 留意這些操作細節防詐騙

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-25 13:03

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年節假期到來，民眾使用 ATM 提領現金也將達到高峰期，財金公司特別提醒民眾，避開尖峰時段使用 ATM 提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細、善用緊急聯絡電話，尤其慎防金融詐騙，勿依照他人指示操作 ATM 等。

據歷年春節期間 ATM 交易統計顯示，春節假期前一營業日 (1 月 24 日)、小年夜 (1 月 27 日) 和除夕 (1 月 28 日) 等，ATM 使用量最大。

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民眾也須留意，往來金融機構在春節期間設有使用 ATM 的規定，例如，每日提款和非約定轉帳的限額、未補登存摺拒絕提款、轉帳的次數限制等。

若使用 ATM 發生異常情形，如扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，民眾不用憂心，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳之款項撥入交易帳戶，權益仍全數獲保障，或可保留交易明細單，藉此洽請金融機構處理。